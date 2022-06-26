96. Gazi Koşusu'nda şampiyon Özcan Yıldırım'ın jokeyliğini yaptığı Secret Power oldu! İşte o anlar
Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından bu yana düzenlenen Gazi Koşusu'nun 96.'sı İstanbul'da gerçekleştirildi. 96. Gazi Koşusu'nun kazananı Özcan Yıldırım jokeyliğindeki Secret Power isimli at oldu. İşte o anlar...
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