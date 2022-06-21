Gül Masalı 2. bölüm fragmanı izle! GÜL MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMAN
atv'nin yeni dizisi Gül Masalı, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Gül Masalı dizisinin 2. yeni bölümün fragmanı yayınlandı.
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