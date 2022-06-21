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Gül Masalı 2. bölüm fragmanı izle! GÜL MASALI YENİ BÖLÜM FRAGMAN

atv'nin yeni dizisi Gül Masalı, ilk bölümüyle büyük beğeni toplamıştı. Gül Masalı dizisinin 2. yeni bölümün fragmanı yayınlandı.

21 Haziran 2022 | 11:17
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