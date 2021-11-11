11 Kasım 2021, Perşembe
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Selva Nur Akkurt A Spor canlı yayınına katıldı!
Milli karateci Selva Nur Akkurt, A Spor'da canlı yayınlanan Sabah Sporu programında Çiğdem Ceylan'nın konuğu oldu. Karate sporu dışında spor psikoloğu da olan milli sporcu, kariyeri, yaşamı ve hedeflerinden bahsetti. İşte Selva Nur Akkurt'un görüşlerinin tamamı...
11.11.2021
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