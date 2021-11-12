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Rıza Kayaalp kızı Vera ile antrenman yapıyor

Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, kızı Vera Kayaalp ile antrenmanlarına devam ediyor. Başarılı güreşçimiz eğlenceli görüntüleri sosyal medyada paylaştı. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya alarak buruk sevinç yaşayan Kayaalp, olimpiyat şampiyonluğuna ulaşmak için Paris 2024'ün planlamasını şimdiden yaptığını söyledi. | Güreş spor haberi
12.11.2021
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Rıza Kayaalp kızı Vera ile antrenman yapıyor Rıza Kayaalp kızı Vera ile antrenman yapıyor 12.11.2021
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