08 Haziran 2019, Cumartesi
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Salah İslamofobi'yi azalttı
Stanford Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, Muhammed Salah'ın transferinin ardından Liverpool kentinde İslamofobi, yüzde 18,9 oranında azaldı...
08.06.2019
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