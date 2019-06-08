08 Haziran 2019, Cumartesi

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Eden Hazard Real Madrid'de

Real Madrid, Chelsea'nin Belçikalı yıldız oyuncusu Eden ​Hazard'ı kadrosuna kattı.
08.06.2019

Eden Hazard Real Madrid'de Eden Hazard Real Madrid'de 08.06.2019
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