Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'filyasyon' açıklaması
İŞTE BAKAN KOCA'NIN FİLYASYON AÇIKLAMASI
Filyasyon kelimesini çok duydunuz. Bu kelimeyi ileriki günlerde unutmayacaksınız. Bu kelime bunu hak ediyor. Filyasyon bulaşıcı hastalıkla ilgili temas zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artışının erkenden düşüşe geçmesini biz bu filyasyonla sağladı. Filyasyon yöntemini bizim gibi uygulayan hiç olmadı. Pozitif tanı konan hastaların her birinin son üç gün içinde temas ettiği bütün kişilere ulaşıp, onları taramaya çalıştık. Bunun dikkat, titizlik gerektiren bir çalışma olduğunu dışarıdan anlamak zordur.
Filyasyonda yani hastanın temas halinde olduğu kişiler zincirinin taranması sürecinde neler oluyor? O kişilere ulaşılıyor, gözlem altına alınıp izole edilip tedavilere başlanıyor. Genel tarama zaten doğru önlem değil, güvenli sonuç elde etme açısından akılcı da değil. Filyasyon uygulaması soruya güçlü cevap veriyor. Biz nokta atışı yaparak ilerliyoruz. Yaygın temas taraması, sıkı takip salgının önünü kesmenin yolu bu. Dünyanın büyük kısmı filyasyon yerine şikayet üzerine tanı ve tadevi yolunu izliyor. Hasta kaybı artış oranı hızında da az evvel bahsettiğim vaka artış hızına sahibiz. Vaka artış hızının inişe geçmiş olması, ölüm artış hızının yavaşlaması mücadelede doğru yönde olduğumuzun, tedbirlerden sonuç alacağımızın somut işaretleridir.
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