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İtalya'da 2021'e kadar seyirci yok

Corona virüsünden en çok etkilenen İtalya'da, hükümet bu yıl seyircili maç oynatılmasına izin vermeyecek.
14.04.2020
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