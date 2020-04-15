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Hakan Ünsal: Oyuncuların geçmiş alacakları fedakarlığa dahil olmamalı

Profesyonel Futbolcular Derneği Başkanı Hakan Ünsal, A Spor'da Son Sayfa programına bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Oyuncuların geçmiş alacakları yapılacak fedakarlığa dahil olmamalı. Oyuncuların geçmişe yönelik alacakları ödenmeli." ifadelerini kullandı.
15.04.2020
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