13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur
Corona virüsü Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Salgını kontrol altına aldık" diyen Bakan Koca, "Bu başarının sahibi 83 milyondur" ifadelerini kullandı.
13.05.2020
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