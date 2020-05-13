Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bu başarının sahibi 83 milyondur

Corona virüsü Bilim Kurulu, 'Kontrollü Sosyal Hayat' sloganı ile başlayan ikinci dönemi masaya yatırmak üzere, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından Bakan Koca önemli açıklamalarda bulundu. "Salgını kontrol altına aldık" diyen Bakan Koca, "Bu başarının sahibi 83 milyondur" ifadelerini kullandı.

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