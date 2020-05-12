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Özgür Özkaya'dan Yalçın Koşukavak yorumu!

Altaylı futbolcu Özgür Özkaya, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Özkaya, "Sağlık Bakanımız bu süreci çok güzel yönetiyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanırken Yalçın Koşukavak ile ilgili ise, "Yalçın hocayla ilk kez çalışıyorum. Yalçın hoca çok iyi bir taktisyen. Bizimle çok ilgileniyor sağolsun. Bizlerde kendisine çok inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
12.05.2020
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