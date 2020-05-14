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Kuruluş Osman 21. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle!

Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Osman Bey bu hafta Aygül'ün ihanetine uğrayıp Moğollar'ın eline düşüyor ve bu mücadele sevenleri ekran başına kilitliyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Kuruluş Osman'ın son bölümünü, 21. bölümünü izlemek isteyenler için bu içeriği hazırladık. İşte Kuruluş Osman'ın son bölümü, 21. bölümünün tamamı...
14.05.2020
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Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman'ın son bölümü, 21. bölümü izleyicileri ekranlara kilitlemeye devam ediyor. İçeriğimizden Kuruluş Osman'ın son bölümünü tek parça olarak izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!

Aygül'ün ihanetine uğrayarak yakalanan Osman Bey, bu bölümde Moğolların elinde ölüm kalım mücadelesi veriyor. "Bana verdiğin sadakat sözünü çiğnedin Osman" diyen Balgay, Osman Bey'i darağacına asarken, oğlu Bahadır'la birlikte beyliği geri almak için sinsice bir plan kuran Dündar, Gündüz ve Bamsı beyleri tuzağa düşürüyor. Osman Bey, Moğolların elinden nasıl kurtulacak? Dündar'ın tuzağına düşen Gündüz ve Bamsı beylerin akıbeti ne olacak? Şehit oğlunun nişanlısı Burçin tarafından vurulan Bamsı Bey, hayatta kalabilecek mi? Dündar, Kayı Obası'nda darbe yapıp beyliği alacak mı? Baba evine dönen Bala Hatun, Osman Bey'den vaz mı geçecek? İntikam yemini eden Aygül, Alişar'la evlenecek mi? Kongar, Osman Bey'e yardım edecek mi?

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