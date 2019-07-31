31 Temmuz 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ronaldinho'ya haciz şoku

İngiliz ve Brezilya basınında çıkan haberlere göre, ekonomik sıkıntılar yaşayan Ronaldinho'nun 57 mülküne haciz kondu.
31.07.2019

Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! Sarhoş taraftardan böyle kurtuldular! 29.07.2019
A Spor Taksi trafikte (28 Temmuz 2019) A Spor Taksi trafikte (28 Temmuz 2019) 28.07.2019
Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi Mesut Özil'e bıçaklı saldırı girişimi 25.07.2019
Malatya'da Avrupa kupası heyecanı Malatya'da Avrupa kupası heyecanı 25.07.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
1977 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 1977 yılı spor olayları (Arşiv Odası) 25.07.2019
Merih Demiral'dan Juventus kampında İbrahim Tatlıses şarkısı Merih Demiral'dan Juventus kampında İbrahim Tatlıses şarkısı 23.07.2019
İrfan Buz: Hedeflerimiz çok net İrfan Buz: "Hedeflerimiz çok net" 23.07.2019
A Spor Taksi trafikte A Spor Taksi trafikte 20.07.2019
Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol Cengiz Ünder'in hazırlık maçında attığı gol 18.07.2019
Mustafa Denizli: İlk hedefimiz şampiyon olmak Mustafa Denizli: İlk hedefimiz şampiyon olmak 18.07.2019
Ajax 2-1 Medipol Başakşehir | Maç özeti Ajax 2-1 Medipol Başakşehir | Maç özeti 15.07.2019
Jübilemi 15 Temmuz'da vatan için yaptım "Jübilemi 15 Temmuz'da vatan için yaptım" 15.07.2019
Spor dünyasından 15 Temmuz mesajları Spor dünyasından 15 Temmuz mesajları 15.07.2019
Sırp basketbolcu Kuzmic komaya girdi Sırp basketbolcu Kuzmic komaya girdi 14.07.2019
17 araç birbirine girdi 17 araç birbirine girdi 08.07.2019
Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu Kırkpınar’ın şampiyonu Ali Gürbüz oldu 07.07.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Falcao rüyası gerçek oldu! Kolombiyalı golcü Cimbom'u açıkladı
Emre Mor'un krampon kutularını çöpe attılar!
Fenerbahçe'ye transferde 4 kötü haber!
Galatasaray'a Diagne müjdesi! Evini topladı...
Galatasaray'ın yıldızına 12 milyon Euro'luk teklif
Alman basınından Fenerbahçeli yıldıza şok sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör