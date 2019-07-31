Ronaldo'ya 'efsane' ödülü

Juventus'un dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, İspanyol spor sitesi Marca'nın "Marca Efsane" ödülünün sahibi oldu. Ronaldo, ödül töreninde Real Madrid'den ayrıldığı için taraftarlar kadar kendisinin de üzgün olduğunu ifade etti.