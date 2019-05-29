29 Mayıs 2019, Çarşamba

A SPOR WEBTV

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Ramos için Çin'e ret

İspanyol devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Çin'den bir kulübün Sergio Ramos için resmi teklifte bulunduğunu fakat bu teklifi geri çevirdiklerini söyledi.
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