29 Mayıs 2019, Çarşamba
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Ramos için Çin'e ret
İspanyol devi Real Madrid'in başkanı Florentino Perez, Çin'den bir kulübün Sergio Ramos için resmi teklifte bulunduğunu fakat bu teklifi geri çevirdiklerini söyledi.
29.05.2019
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