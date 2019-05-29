Çalım yiyen Neymar çirkinleşti!

Brezilya idmanında Cruzeiro ekibinin 19 yaşındaki genç yeteneği Weverton Guilherme'den bacak arası yiyen Neymar yaptığı hareket sebebiyle ülkesinde tepki çekti. Brezilya basını Neymar'ın bu hareketini çocukça nitelendirirken pek çok televizyon kanalında yıldız futbolcunun genç oyuncu karşısında çirkinleştiği yorumları yapıldı.