16 Ekim 2019, Çarşamba
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Quaresma: Asker selamında sorun yok
Kasımpaşa'nın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu, A Milli Futbol Takımımız'ın Arnavutluk ve Fransa maçlarında bulduğu gollerden sonra asker selamıyla kutlama yapması ve UEFA'nın bu gol sevinçleriyle ilgili soruşturma başlatmasıyla ilgili de konuştu.
16.10.2019
Quaresma'nın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:
Aslında futbolda birçok şeyi anlamaya çalışıyorsunuz ama sonunda anlam vermeye çalıştığınız şeyleri anlamaya değer şeyler olmadığının farkına varıyorsunuz. Gol attıktan sonra her oyuncu her takım istediği gibi kutlayabilir. Yapılan gol sevincinde herhangi bir saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Hiç kimseye saygısızlık olduğunu düşünmüyorum. Bununla alakalı konuşacak kişi ve kararı verecek kişi ben değilim. O yüzden bununla alakalı konuşsam dahi herhangi bir şey ifade etmeyeceğini düşünüyorum. Bence herkes istediği gibi golü kutlayabilir. Herhangi bir saygısızlık yok.
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