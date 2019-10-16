Mehmetçik'ten milli sporculara komando selamı
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımla Mehmetçik'e destek olanlara selamlarını iletti.
"Kahraman komandolarımızın kendilerine selam gönderen A Milli Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var" notuyla yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Tel Abyad'da çekilen görüntülerine yer verildi. Videoda komandoların, "Şampiyon olan milli sporcularımızın ve Milli Takımımızın selamlarını aldık. Gözünüz arkada kalmasın. Bizler vatanımız ve milletimiz için görevimizin başındayız. Tel Abyad'dan sizlere ve tüm milletimize selam olsun. Komando" şeklindeki sözleri yer aldı.
"MehmetçiğeSelamGönder" etiketiyle Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Mehmetçik'e yönelik sosyal medyada destek kampanyası başlatıldığı öğrenildi.
İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter paylaşımı:
Kahraman Komandolarımızın, kendilerine selam gönderen A Millî Futbol Takımımıza ve şampiyon sporcularımıza mesajı var. 🇹🇷🇹🇷#MehmetçiğeSelamGönder pic.twitter.com/l9iCd2Aq6k— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 16, 2019
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