03 Temmuz 2019, Çarşamba

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"Genç ve dinamik bir ekip kuracağız" | Video haber

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan A Spora konuştu. Kaplan, "Genç ve dinamik bir ekip kuracağız." ifadelerini kullandı.
03.07.2019

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