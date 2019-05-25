Nice - Monaco maçında oruç molası!

Fransa Ligue 1'in son haftasında Nice ile Monaco karşı karşıya geldi. Ev sahibi takımın 2-0 kazandığı maça hakemin oyunu durdurması damga vurdu. Maçın hakemi Nice'de forma giyen Youcef Atal'ın orucunu açması için oyunu kısa süreliğine de olsa durdurması büyük takdir topladı.