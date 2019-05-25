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A Spor taksi sporun nabzunu tutuyor

A Spor Taksi trafiğe çıkıyor... Direksiyonda A Spor Muhabiri Evren Yavuz, hem taraftarların görüş ve düşüncelerini alıyor, hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini spor kamuoyuyla paylaşıyor.
25.05.2019

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