25 Mayıs 2019, Cumartesi
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A Spor taksi sporun nabzunu tutuyor
A Spor Taksi trafiğe çıkıyor... Direksiyonda A Spor Muhabiri Evren Yavuz, hem taraftarların görüş ve düşüncelerini alıyor, hem de onların taraftarı oldukları takımlardan beklentilerini spor kamuoyuyla paylaşıyor.
25.05.2019
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