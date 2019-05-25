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Murat Sancak: "Hedefimiz Süper Lig'e yükselmek"

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Hatayspor maçına rahat çıkacaklarını belirten Sancak, "Hedefimiz bu sezon Spor Toto Süper Lig''e yükselmek" dedi.
25.05.2019

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