06 Haziran 2019, Perşembe
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BREZİLYA BASINI TEPKİ GÖSTERDİ
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Neymar antrenmana helikopterle geldi
Lüks hayata düşkünlüğüyle tanınan PSG'li futbolcu Neymar, Brezilya Milli Takımı'nın bugünkü idmanına 13 milyon euro değerindeki helikopteriyle geldi.
06.06.2019
Neymar antrenmana helikopterle geldiBrezilya Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan Neymar, antrenmana ilginç bir yolla geldi.
PSG'li futbolcu, Brezilya'nın bugünkü çalışmasına özel helikopteriyle katıldı.
BREZİLYA BASINI TEPKİ GÖSTERDİ
Lüks hayata düşkünlüğüyle bilinen 27 yaşındaki futbolcunun idmana 13 milyon euro değerindeki aracıyla gelmesi Brezilya'da tepkilere neden oldu.
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