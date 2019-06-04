04 Haziran 2019, Salı
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İstanbul Süper Kupa'yı bekliyor
Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin İstanbul'da oynayacağı karşılaşmada İstanbul'a turist akını yaşanacak! İngiliz futbol severler şimdiden İstanbul'a uçuş ve konaklama rezervasyonlarını yaptırmaya başladı bile...
04.06.2019
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