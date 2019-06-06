06 Haziran 2019, Perşembe

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Neymar'dan otel odasında olay görüntüler!

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Paris'te bir otelde buluştuğu kadına tecavüz ettiği iddiaları hakkında flaş otel odası görüntüleri ortaya çıktı.
06.06.2019

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