Mustafa Denizli İran'a geri döndü l Video

Mustafa Denizli, İran ligi ekiplerinden Traktör sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Mustafa Denizli İran'a geri döndü... Son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, İran ligi ekiplerinden Traktör sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı... 69 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımında kazanacağı ücret henüz netleşmedi..