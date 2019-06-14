14 Haziran 2019, Cuma
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Mustafa Denizli İran'a geri döndü l Video
Mustafa Denizli, İran ligi ekiplerinden Traktör sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Teknik Direktör Mustafa Denizli İran'a geri döndü... Son olarak Süper Lig ekibi Kasımpaşa'yı çalıştıran tecrübeli teknik adam, İran ligi ekiplerinden Traktör sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı... 69 yaşındaki çalıştırıcının yeni takımında kazanacağı ücret henüz netleşmedi..
14.06.2019
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