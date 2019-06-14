14 Haziran 2019, Cuma
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Real Madrid'den transfer rekoru
Avrupa'da transferin en hızlı takımı Real Madrİd, şimdiye kadar 5 oyuncu için 303 milyon Euro bonservis ödedi. İspanyol ekibi, bir transfer döneminde en fazla para harcayan takım oldu.
14.06.2019
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