Mısır kalecisinin penaltı taktiği işe yaramadı!
Afrika Kupası Final maçında Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Maçın normal süresi ve uzatmaları 0-0 biterken penaltılarda kazanan Senegal oldu. Mısır Milli Takımı kalecisi 32 yaşındaki Gabaski penaltı atışlarında su şişesine Senegalli oyuncuların penaltı atışlarında sık yaptığı vuruşlar ve istatistikleri yer almıştı. Senegal, Mısır'ı penaltılarda 4-2 mağlup etti Afrika Kupası'nın sahibi oldu.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:45
Şentunalı bu kez Eymir gölünde! 07 Şubat 2022 | 12:00
00:45
Mısır kalecisinin penaltı taktiği işe yaramadı! 07 Şubat 2022 | 12:00
01:00
Atv'nin yeni dizisi Adı Sevgi'nin ilk tanıtımı yayınlandı! 04 Şubat 2022 | 12:00
01:39
FIFA'dan flaş karar! Kiralık oyuncular... 25 Ocak 2022 | 12:00
00:37
İki boksör aynı anda nakavt oldular! 21 Ocak 2022 | 12:00
00:27
Ahmet Çalık'ın bu videosu gündem oldu! 18 Ocak 2022 | 12:00
02:20
Alman takımlardan 19'luk Türk yıldıza kanca! 17 Ocak 2022 | 12:00
01:04
Batuhan Karadeniz'den şık gol! 17 Ocak 2022 | 12:00