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FIFA'dan flaş karar! Kiralık oyuncular...

Dünya futbolunun patronu FIFA, kiralık oyuncular konusunda flaş bir karar aldı. FIFA, önümüzdeki yıldan itibaren kulüplerin maksimum 8 oyuncuyu kiraya verebileceği ve 8 oyuncu kiralayabileceğini açıkladı. Bu sayı her yıl 1 azalırken, 2024-2025 sezonundan itibaren 6 olarak devam edecek. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi yazarı Hüseyin Özkök aktardı. Özkök, "21 yaş altı oyuncular ve kulüplerin kendi bünyesinden yetişen oyuncular bu kısıtlamalara dahil olmayacak." dedi.

25 Ocak 2022 | 09:16
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