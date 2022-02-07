Milli buz patenci İklim Şentunalı bu kez Eymir gölünde!
Milli buz patenci İklim Şentunalı, Eymir Gölü üzerinde gösteri yaptı. Ankara'da bulunan Eymir Gölü, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Şentunalı bunu fırsat bilip göl üzerinde bir gösteri gerçekleştirdi. Milli sporcu görenleri yaptığı hareketlerle herkesi büyüledi. İşte o görüntüler.
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