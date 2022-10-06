Milli sporcumuz Rabianur Uzunay'dan örnek davranış!
Milli sporcumuz Rabianur Uzunay, İspanya'da düzenlenen Avrupa Ümitler ve Gençler Bocce Şampiyonası sırasında demir bariyere çıkarak rüzgar nedeniyle yarıya düşen Türk bayrağını yeniden göndere çekti.
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