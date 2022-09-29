Başkan Recep Tayyip Erdoğan 4. Göçebe Oyunları açılış töreninde konuştu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Göçebe Oyunları'nın açılış töreninde konuştu. Erdoğan, "Oyunlara katılan ülkelerle bu organizasyon vesilesiyle kurduğumuz münasebetlerin ve katılımcılar arasında gelişen pozitif enerjinin hepimizde kültürel diplomasi kapısı açacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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