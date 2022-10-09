Bodrumspor'a 5-0 mağlup olan Sakaryaspor'da başkan Cumhur Genç'i çıldırtan hareket! "Ne yapıyorsunuz siz oğlum?"
TFF 1. Lig maçında Sakaryaspor, deplasmanda Bodrumspor'a 5-0 mağlup olurken kaerşılaşma sonunda yaşananlar gündem oldu. Sakaryasporlu oyunculardan Kabongo Kasongo, taraftarlarından özür dilemek adına yanlarına gidince taraftarlar oyuncuya üçlü çektirdi. Bu anlara şahit olan Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, taraftarların yanına gidip, "5 tane yedik oğlum farkında değil misiniz? Niye üçlü çektiriyorsunuz adama!" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine taraftarlar, başkandan özür diledi.
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