Milli jimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı A Spor'a açıklamalarda bulundu! "Hedefim altın madalya"
Milli jimnastik sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, A Spor'a açıklamalarda bulundu. İşte Onbaşı'nın o sözleri... | Son dakika spor haberleri
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