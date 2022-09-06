4. Dünya Göçebe Oyunları tanıtım toplantısı gerçekleştirildi!
4. Dünya Göçebe Oyunları 29 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında Dünya Etnospor Konfederasyonu Bilal Erdoğan ev sahipliğinde İznik'te gerçekleşecek. Göçebe Oyunları'nın tanıtım toplantısı yapılırken, Bilal Erdoğan ve Gençlik Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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