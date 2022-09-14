Türk'ün gücünü gösterdik! Azeri güreşçi Ermeni rakibini yere serdi | İZLE
Belgrad'taki Dünya Güreş Şampiyonası'nda Azerbaycanlı güreşçi Taleh Mammadov, Ermeni rakibi Hrachya Poghosyan ile mücadele etti. Türk'ün gücünü gösteren Azeri güreşçi, rakibini adeta şov yaparak yere serdi. İşte o görüntüler...
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