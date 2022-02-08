Gizem Memiç'le ilgili şaşırtan gerçek! Serenay Sarıkaya'yı o yarışmada geçmiş
Survivor All Star 2022 yarışmasına yedeklerden katılan Gizem Memiç ile ilgili şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı. Güzelliği ile dikkat çeken Gizem Memiç, Ankara'da Bilkent Üniversitesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı eğitimi aldı. Memiç 2010 yılında Miss Turkey yarışmasını birinci sırada tamamlamıştı. Yarışmadaki rakibi ise başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya olmuştu. 32 yaşındaki Memiç, Survivor'da yarışıyor.
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