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Meryem Boz: Olimpiyatların ertelenmesi doğru bir karar

Venüs Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da forma giyen milli voleybolcu Meryem Boz, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Boz, corona virüsü salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin doğru bir karar olduğunu söyledi.
06.04.2020
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