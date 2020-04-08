Darko Peric: La Casa De Papel'de Helsinki olmasaydım İstanbul olurdum

Dünyaca ünlü La Casa De Papel dizisinde Helsinki karakterini canlandıran aktör Darko Pesic, Barcelona'nın YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. Pesic, "La Casa de Papel'de Helsinki olmasaydın hangi şehir olurdun?" sorusuna "İstanbul" yanıtını verdi.

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