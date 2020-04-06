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Başkan Erdoğan: İki yeni salgın hastanesi yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki corona virüsü gündemine açıklamalarda bulundu. Erdoğan, parayla maske satışlarının yasak olduğunu ve marketlerde verilen maskelerin ücretsiz olduğunu söyledi. Başkan Erdoğan ayrıca Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de bulunan havaalanının bulunduğu araziye 45 günde 1000 odalık 2 hastane yapılacağını duyurdu.
06.04.2020
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından corona virüsü gündemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını belirterek parayla masket satışının yasaklandığını belirtti ve "Kesinlikle parayla maske satışı yasaktır, marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın hepsine yetecek maske stoğumuz ve üretimimiz var." dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

45 GÜNDE 1000 ODALIK 2 HASTANEYİ BİTİRECEĞİZ

"Yeşilköy Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki havaalanının bulunduğu yerler 1000 odalık hastaneler olacak. 45 gün içinde bitireceğiz."

"BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM" KAMPANYASINDA 1 MİLYAR 500 MİLYON TL TOPLANDI

"Kampanya hesaplarında toplanan meblağ 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. 2 milyon 300 bin haneye daha yardım ulaştırmak için hazırlıklara başladık."

HASTANELERİMİZDE HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOKTUR

"Türkiye sağlıktan gıdaya ve temizlik malzemelerine kadar acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi yerdedir. Hastanelerimizde teşhis ve tedavi konusunda herhangi bir sıkıntımız yoktur."

SALGININ ÜSTESİNDEN GELECEK KARARLILIĞA SAHİBİZ

"Ülkemiz bir tehditle karşılaştığında devlet ve millet ele ele vererek tüm imkanlarını seferber etmektedir, bugün de yaptığımız budur. Bu salgının üstesinden gelecek sadece imkana değil aynı zamanda morale ve kararlılığa da sahibiz."

SALGININ SONUNA KADAR YETECEK MASKE STOKUMUZ VAR

"Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Marketlerde verilen maskeler de ücretsizdir, salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planımız vardır."

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