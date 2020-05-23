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Merih Demiral ve Pjanic'ten Ramazan bayramı mesajı

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral ve Bosna Hersekli Miralem Pjanic, İtalyan ekibinin Twitter'dan paylaştığı video ile Ramazan Bayramı'nı kutladı.
23.05.2020
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Merih Demiral paylaşımda, "Herkese merhaba; öncelikle ülkemizin, bütün İslam aleminin ve Juventus taraftarlarının Ramazan Bayramı mübarek olsun. İnşallah hep birlikte, daha nice bayramlar yaşamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.

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