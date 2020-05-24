24 Mayıs 2020, Pazar

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Hakan Çalhanoğlu: EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim

Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen milli yıldız Hakan Çlahanoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. "Milan'da dün ilk defa takım halinde antrenman yaptık. EURO 2020'nin ertelenmesine sevindim. Takımımızda çok sakat vardı. Her zaman kendime güvendim, sahada neler yapabileceğimi biliyorum.  Ibrahimovic ile oynamak büyük bir keyif, sempatik ve komik biri." ifadelerini kullandı.
24.05.2020
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