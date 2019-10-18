18 Ekim 2019, Cuma
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Futbol Meydanı - 17/10/2019
Kerem Canbulat, moderatörlüğünde A Spor yorumcuları savaş Çorlu, Mehmet Emin Uluç ve Serdar Sarıdağ, Futbol Meydanı programında spor gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. 17/10/2019 tarihinde yayınlanan Futbol Meydanı programının tamamını aspor.com.tr'den izleyebilirsiniz...
18.10.2019
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