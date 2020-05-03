Mehmet Özdilek: Jübile maçından sonra çok üzülmüştüm

Beşiktaş'ın efsane ismi ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un başarılı Teknik Direktörü Mehmet Özdilek A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle karantinada bulunan tecrübeli çalıştırıcı "Oynadığım süre boyunca siyah beyazlı forma ile güzel günler yaşadım. Jübile maçından sonra çok üzülmüştüm." ifadelerini kullandı.

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