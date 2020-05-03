03 Mayıs 2020, Pazar
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Avni Yıldırım: Ülkemle gurur duyuyorum
Milli boksör Avni Yıldırım A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Corona virüsü salgını nedeniyle Kaliforniya'da karantinada olan Yıldırım, "Altın kemeri alarak ülkeme getireceğim. Ülkemle gurur duyuyorum. Bütün dünyaya örnek olduk." ifadelerini kullandı.
03.05.2020
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