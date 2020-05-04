Murat Sancak: Ligler oynanmayacaksa tescil edilmesi doğru olmaz

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, "Ligler oynanacaksa sağlık tedbirleri alınmalı, yok eğer oynanmayacaksa tescil edilmesi doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

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