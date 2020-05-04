04 Mayıs 2020, Pazartesi
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Murat Sancak: Ligler oynanmayacaksa tescil edilmesi doğru olmaz
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Sancak, "Ligler oynanacaksa sağlık tedbirleri alınmalı, yok eğer oynanmayacaksa tescil edilmesi doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
04.05.2020
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