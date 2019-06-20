20 Haziran 2019, Perşembe

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Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Spor anlayışımızın temelinde gençlerimiz var

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bayrampaşa Belediyesi Yaz Spor Okulları açılışında açıklamalarda bulundu.
20.06.2019

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