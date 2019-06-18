Umut Bozok transferini video ile duyurdular

Ümit milli futbolcu Umut Bozok, Fransız kulübü Lorient ile 3 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lorient, Umut Bozok'un transferini çektiği bir video ile duyurdu.

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut'un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.