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Umut Bozok transferini video ile duyurdular

Ümit milli futbolcu Umut Bozok, Fransız kulübü Lorient ile 3 1 yıllık sözleşme imzaladı. Lorient, Umut Bozok'un transferini çektiği bir video ile duyurdu.
18.06.2019

Fransa 2. Futbol Ligi (Ligue 2) takımlarından Lorient, ümit milli oyuncu Umut Bozok'u kadrosuna kattı. Lorient Kulübünün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Umut'un piyano çaldığı görüntülere yer verildi.

Nimes'in Ligue 1'e yükselmeyi başardığı 2017-18 sezonunda 24 golle Ligue 2'nin gol kralı olan Umut, geçen sezon ise takımına 2 gollük katkıda bulundu.

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