20 Haziran 2019, Perşembe
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Paralimpik atletten inanılmaz başarı
ABD'li paralimpik atlet Regas Woods, İtalya'da düzenlenen Paralimpik Grand Prix 200 metre yarışında bitime 150 metre kala protez bacağını kırmasına rağmen yarışı tek protez bacakla tamamlamayı başardı.
20.06.2019
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