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Mehmet Altıparmak: Milli takımı çalıştırmak istiyorum

TFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Güney ekibinin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Hedeflerim var. Avrupa'da başarılı olmak, milli takımı çalıştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
13.07.2020
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