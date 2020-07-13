Mehmet Altıparmak: Milli takımı çalıştırmak istiyorum

TFF 1. Lig'de Hatayspor bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Güney ekibinin teknik direktörü Mehmet Altıparmak, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Altıparmak, "Hedeflerim var. Avrupa'da başarılı olmak, milli takımı çalıştırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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